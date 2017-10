Destiny 2 – Das erwartet uns in Zukunft

Die Größte Herausforderung für Entwickler ist bei Multiplayern wie Destiny 2, den Spieler auch im Endgame ausreichend Stoff zu geben um ihn ans Spiel zu fesseln. Also hat Bungie ihren Game-Director Christopher Barrett zusammen mit dem Live-Team damit beauftragt neuen Content zu entwickeln, der die Hüter mit neuen Herausforderungen und passenden Belohnungen versorgt. Der beste Weg um die richtigen Ansätze und Ideen zu finden, ist es das Spiel aus Sicht der Gamer zu betrachten, also wurde in den letzten Wochen hauptsächlich Destiny 2 bei Bungie gespielt. Noch wichtiger ist aber die Meinung der Gamer selbst, also hat sich das Team in zahlreichen Foren umgeschaut und sich das Feedback der Community angesehen.

Das birgt die Zukunft in Destiny 2

Christopher Barrett gab daher eine vorläufige Liste der geplanten Änderung für Destiny bekannt, damit möchte er den Spielen schon ein mal einen ersten Einblick auf die Zukunft von Destiny 2 ermöglichen. Dabei betonte er aber ausdrücklich, dass es für diese Änderungen noch keine festen Termine gibt und ob es wirklich alle Änderung letztendlich ins Spiel schaffen, steht auch noch nicht fest.

Ein neues Systeme mit neuen Belohnungen, um vorallem die engagiertesten Spielern mehr zu fordern.

Neue Anreize zum beschreiten der Prestige-Aktivitäten.

Verbesserte Belohnungen für Strikes, Abenteuer und Verlorene Sektoren.

Privat-Spiele im Schmelztiegel für die kompetitive Community (geplant ist Anfang 2018).

Optimierung des Schmelztiegel, ebenso wie ein angepasstes Vorherrschafts-Scoring und ein verbessertes Spawn-System.

Neue und verbesserte Anreize für Schmelztiegel-Matches (zusätzlich kommen Strafen für Spieler, die kompetitive Games abbrechen).

Verbesserungen am Eisenbanner und an der Fraktions-Rally und es soll einzigartiger Belohnungen geben.

Änderungen sollen die Mods interessanter machen, wodurch die an Bedeutung gewinnen.

Verbesserungen an den Exotics, einschließlich der Reduzierung von Duplikaten.

Neue Anreize um angesammelte Währungen auszugeben (vor allem Legendäre Bruchstücke).

Neues Emote-Interface mit dem man zum Beispiel Salzig, Scharfe Nudelsuppe und Sechs Kammern gleichzeitig ausrüsten kann.

Quelle: bungie