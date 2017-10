Dead by Daylight – Freddy Krueger metzelt mit

Das Multiplayer-Horrorspiel Dead by Daylight bekommt passend zu Halloween Killerzuwachs. Albtraumkiller Freddy Krueger aus den Nightmare on Elm Street Filmen mischt nun in der bunten Mörderriege mit. Bereits heute wird er anderen Filmkillern wie Michael Myers und Leatherface beitreten.

Ein neues Kapitel in der Elm Street

Zeitleich zu Freddys Release wird auch ein neues Nightmare on Elm Street-Kapitel eingeführt. Viele Details sind noch nicht bekannt, doch Freddy soll euch das Fürchten lehren und es macht dabei nichts aus, ob ihr wach seid oder schlaft. Am 26. Oktober, also heute, soll das Update erscheinen. Es wird vorraussichtlich den gleichen Preis wie andere Updates kosten, also zwischen 6,99$ und 7,99$. Dead by Daylight ist für die PS4, die Xbox One und den PC erschienen.

Quelle: Polygon / Dead by Daylight via Youtube