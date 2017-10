Xbox Kinect – Microsoft beendet Produktion

Microsoft hat jetzt das Ende der Produktion ihrer Bewegungssteuerung Kinect bestätigt. Damit wird das von vielen Xbox Nutzern ignorierte Feature zu Grabe getragen.

Xbox Kinect Produktion wird eingestellt

In einem Interview mit Co.Design bestätigten Alex Kipman und Matthew Lapsen von Microsoft, das Ende der Kinect Fertigung. Aktuelle Nutzer sollen weiterhin Support erhalten aber im Handel werden nur noch aktuelle Bestände zu finden sein. Das während der Xbox 360 eingeführte Feature konnte nie wirklich Fuß fassen bei den Xbox Spielern, was beim Xbox One Launch dazu führte, dass dieses gar nicht mehr in der Box landete.

Quelle: Co.Design