Wolfenstein 2: The New Colossus – Infos zu Day One-Patch und mehr

Bald ist es soweit. Wolfenstein 2: The New Colossus steht in den Startlöchern. Ab Freitag, den 27. Oktober ist es dann soweit. Wie Bethesda nun mitteilte, wird es auch wieder einen Day One-Patch geben.

Patch und gut

Dieser Patch soll ca. fünf GB groß sein und beinhaltet einige Anpassungen und finale Änderungen. Bethesda empfiehlt, den Patch vor dem ersten Start des Spiels zu installieren, damit alles glatt geht und stabil läuft. Und auch nach dem Release sollen noch weitere Patches folgen. Des Weiteren erhalten Vorbesteller auch direkt Zugriff auf den ersten DLC „Die Freiheitschroniken: Episode Null“, in dem ihr Bekanntschaft mit den Widerstandskämpfern Joseph Stallion, Jessica Vailant und Gerald Wilkins macht.

Quelle: Bethesda (via Youtube)