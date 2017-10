Warframe Plains of Eidolon – Update bricht Rekorde

Die Erweiterung zu Warframe Plains of Eidolon bricht seit Release Rekorde auf Steam. Das Free-to-play hat mit seinem Open World Update massenhaft Spieler angezogen und soll später auch auf Konsolen einschlagen.

Warframe Plains of Eidolon bringt starke Spielerzahlen auf Steam

Das ambitionierte Open World Update des kanadischen Entwicklers Digital Extremes konnte sein Release am 12. Oktober 2017, einen Rekord einstellen. Mit aktuell 121.377 Spielern auf Steam ist Warframe das zweitbeliebteste Free-to-play Game bei Steam. Bisher haben die Spieler satte 40,145,054 Stunden mit dem neuen Update verbracht. Noch vor dem Ende des Jahres soll Plains of Eidolon auch auf PS4 und Xbox One erscheinen, natürlich kostenlos.

Quelle: Outrageous