Pure Farming 2018 – Videoserie zeigt „Maschinen im Fokus”

IceFlames und Techland Publishing haben eine Videoserie gestartet, in der einige der in Pure Farming 2018 vorkommenden Lizenzmaschinen in den Vordergrund rücken. Die ersten zwei Videos bilden den Start der Videoserie, die in den kommenden Wochen unter anderem mit Marken wie Wielton, Mitsubishi und Gomselmash fortgeführt wird.

Ein erstes Video wurde bereits letzte Woche veröffentlicht und zeigt Maschinen der Marke Landini des italienischen Herstellers ARGO Tractors S.p.A.:

Jetzt wurde ein neues Featurette vorgestellt, das eine weitere Marke von ARGO und deren spielbare Maschinen vorstellt – McCormick:

Quelle: Techland Publishing via Pressemeldung