Brawlhalla – Jetzt kostenlos auf Steam & PS4

Bisher befand sich Brawlhalla in der Early-Access-Phase, doch diese ist seit dem 17. Oktober nun vorbei. Nun ist der Free-2-Play-Hit also ganz offiziell für PC und Playstation 4 erschienen, bisher konnte das 2D Kampfspiel auch schon über sieben Millionen Spieler von sich überzeugen. Bei Brawlhalla geht es darum, sich in alter Super Smash Bros zu verdreschen. Dabei hat man die Auswahl aus 35 Helden, jeweils sechs sind pro Woche im Wechsel frei spielbar. So haben auch Neueinsteiger direkt die Möglichkeit sich an verschiedenen Klassen zu testen.

Haut euch in Brawlhalla die Köpfe ein

Gefällt euch einer der getesten Helden, könnt ihr diesen kaufen und euer Spielesammlung dauerhaft hinzufügen. Natürlich gib es für jeden Helden noch zahlreiche kosmetische Skins, auch diese sind seperat zu kaufen. Habt ihr eine Auswahl getroffen, geht es für euch mit eurem Helden in die Arena, dabei stehen zwei Spielmodi zu Wahl. Entweder ihr Kämpft im Team oder im Free-for-all auf den Maps gegeneinander. Dabei steht es euch frei, ob ihr euch im 2vs2, 3vs3 oder 4vs4 miteinander messt. Ihr haut euch natürlich nicht nur mit euren Fähigkeiten die Köpfe ein, denn auch bei Brawlhalla erscheinen nach einer gewissen Zeit Waffen und nützliche Gegenstände, die es gilt vor euren Gegnern einzusammeln.

Quelle: brawlhalla