Bioshock – Ist Teil 4 in Planung?

Die Bioshock-Reihe ist den meisten Zockern ein Begriff. Vor etwas mehr als zehn Jahren startete die Shooter-Reihe mit dem ersten Teil und setzte neue Maßstäbe in Sachen Gameplay, Grafik und Atmospähre.

Reboot oder Fortsetzung?

Auf der Homepage des Entwicklerstudios 2K, unter den Stellenangeboten, wird nach einem neuen Lead Campaign Designer gesucht. Dieser soll an einem neuen First Person Shooter arbeiten, welcher in einer neuen, stimmungsvollen Welt angesiedelt ist. Dieser soll sehr Story-lastig sein. In Anbetracht der Tatsache, dass 2K momentan nur zwei Shooterreihen im Portfolio hat (Bioshock und Borderlands), ist es sehr warscheinlich, dass es sich dabei um einen neuen Bioshock-Titel handelt. Borderlands 3 befindet sich schon in Entwicklung und die Lizensen von Bioshock sind noch im Besitz von 2K. Wir dürfen gespannt sein, was uns da erwartet.

Quelle: 2k.com