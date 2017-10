Albion Online – Herbst und Halloween als Event

Der Herbst hat auch in Albion Online Einzug gehalten und kurz vor Halloween startet Sandbox Interactive besondere Events zur gruseligen Jahreszeit. Ab sofort sind die Städte mit herbstlichem Laub, ausgehölten Kürbissen und allerlei Gruselschmuck dekoriert und bringen die Spieler in die richtige Stimmung für zahlreiche herbstliche Events. Wenn Abenteurer während der Herbstzeit durch die Welt ziehen und ihren Aufgaben nachgehen, finden und sammeln sie Kürbiskerne. Zu ergattern sind die begehrten Kerne zum Beispiel innerhalb zufälliger Monstercamps, in Truhen, bei Kämpfen in der Arena, auf Expeditionen oder in verschlossenen Kürbissen, die in der Nähe von Ressourcen erscheinen. Die Kürbiskerne können dann gegen besondere Halloween-Belohnungen getauscht oder mit anderen Spielern gehandelt werden.

Die Halloween-Belohnungen in der Übersicht:

Eine Auswahl verschiedener Kürbisköpfe (grinsend/traurig/wütend)

Ein Outfit des Seuchendoktors (Medizinische Maske, Medizinischer Mantel, Medizinische Stiefel)

Ein Skelett-Kostüm (Lachender Schädel, Brustkorb, Beinknochen, zerrissener Umhang)

Der Jack o’Donkey

Und die ultimative Belohnung, das Horse Macabre

Während der Herbstzeit in Albion Online, die noch bis zum 15. November 2017 läuft, wird es weitere Events für die Community geben.

Quelle: Sandbox Interactive via Pressemeldung