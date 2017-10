This Is the Police – Jetzt auch auf Nintendo Switch verfügbar

Alle Besitzer einer Nintendo Switch kommen voll auf ihre Kosten: Jetzt kannst du endlich deinen inneren Polizeichef entfesseln mit This is the Police. This Is the Police ist übrigens der insgesamt vierte Titel auf der Nintendo Switch, der eine USK-16 Einstufung erhalten wird. Schnappt Euch Euren Joy-Con und helft Jack Boyd, Chef der Polizei von Freeburg, dabei, Verbrechen zu bekämpfen, den Bürgermeister, die Mafia, die Gewerkschaft und jedem anderen auf den Nerv zu gehen. Und, ungleich wichtiger, dabei noch ein verf***t großes Vermögen anzuhäufen.

Ab dem 5. Dezember 2017, wird This is the Police für die Nintendo Switch auch als physische Version im Handel zu haben sein.

Quelle: THQ Nordic via Pressemeldung