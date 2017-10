South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe – Demo Verfügbar

Seit dem 17. Oktober ist South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe veröffentlicht und begeistert schon viele Fans der Serie. Für all diejenigen, die sich noch nicht ganz sicher sind, ob sie das Spiel kaufen wollen oder nicht, hat Ubisoft eine Demoversion veröffentlicht.

60 Minuten South Park-Dröhnung

Die Demoversion ist im Playstation-Network und Xbox Store Verfügbar. Sie ist weder angepasst noch in sonst einer Form ungleich dem Hauptspiel. Lediglich zeitlich auf 60 Minuten begrenzt. Wer sich nach der Demo zu einem Kauf im jeweiligen Store entschließt, der darf dann ab seinem Fortschritt in der Demoversion weiter machen. South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe erschien für PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: Ubisoft (via Youtube)