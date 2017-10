Lego Dimensions – Toys to Life Game gecancelt

Nachdem Disney Infinity zum Leidwesen der Fans stillgelegt wurde, hat es jetzt den nächsten Vertreter des Genres getroffen. Lego Dimensions wurde jetzt ebenfalls beendet.

In einem Tweet auf dem offiziellen Account zum Spiel, hat Warner bekanntgegeben, dass es mit dem Toys to Life Game jetzt vorbei ist. Über die bereits veröffentlichten Inhalte hinaus wird es keine weiteren Erweiterungen oder Figurenpacks geben. Die aktuell erhältlichen Packs sollen aber weiterhin unterstützt werden. Die Entwickler bedanken sich für den Support der Fans. Fans zeigen sich in Foren aber mehr als enttäuscht über diesen Schritt.

From building and rebuilding to the most bricktacular mash-ups, the Multiverse would be nothing without our amazing community. Thank you. pic.twitter.com/NEDbBXqjyZ

— LEGO Dimensions (@LEGODimensions) 23. Oktober 2017