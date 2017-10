Kingdom Hearts PlayStation 4 Collection – Mega Edition aufgetaucht

Square scheint noch nicht damit fertig zu sein, das Disney Square Mash Up unter die Leute zu bringen. Jetzt ist die Kingdom Hearts PlayStation 4 Collection aufgetaucht, die wirklich alles bieten soll.

Eine neue Kingdom Hearts PlayStation 4 Collection soll kommen

Sowohl auf Amazon als auch im offiziellen Koch Media Shop ist jetzt eine neue Komplettedition zum Crossover RPG aufgetaucht. Es gab bereits zuvor diverse Versionen mit unterschiedlichen Zusammenstellung der Titel. Die neue Collection soll diesmal aber wirklich alles bieten. Sie soll daher alles beinhalten, was in Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix sowie in Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue, enthalten war. Der Koch Media Shop listet den 24. November als Termin.

Kingdom Hearts Final Mix

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days (Film)

Kingdom Hearts II Final Mix

Kingdom Hearts: Birth by Sleep Final Mix

Kingdom Hearts Re:coded (Film)

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

Kingdom Hearts 0.2: Birth by Sleep – A Fragmentary Passage

Kingdom Hearts χ: Back Cover (Film)

Quelle: Koch Media Shop Germany