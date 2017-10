Injustice 2 – PC-Release inkl. Beta-Phase angekündigt

Der Verkaufsschlager Injustice 2 wird diesen Herbst noch für PC (Steam und Windows Store) veröffentlicht. Ursprünglich entwickelt von NetherRealm Studios wird Injustice 2 von QLOC für PCs angepasst. Ab 25. Oktober können Fans an der offenen Betaphase teilnehmen, die auf Steam verfügbar sein wird. Zum ersten Mal können PC-Spieler das superstarke Hitspiel erleben, das Charaktere aus der Justice League wie Batman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash und Cyborg sowie andere legendäre DC-Charaktere wie Harley Quinn und Green Arrow enthält.

Entwickelt von den preisgekrönten NetherRealm Studios umfasst Injustice 2 eine gewaltige Kampftruppe an DC-Superhelden und -Superschurken und ermöglicht es den Spielern, die ultimative Version ihrer Lieblings-DC-Charaktere zusammenzustellen und zu verstärken. Spieler kämpfen sich ihren Weg durch einen epischen Story-Modus, sich ständig ändernde Multiversen und Online-Spieler-Gilden und verdienen dabei seltene und wertvolle Ausrüstung, mit der sie ihre Charaktere komplett individualisieren können.

Quelle: Warner Bros. Interactive Entertainment via Pressemeldung