Digimon Story: Cyber Sleuth Hackers Memory – Westlicher Release bekannt gegeben

Es geht wieder zurück in die digitale Welt, auch für uns im Westen. Digimon Story: Cyber Sleuth Hackers Memory hat neben einem neuen Trailer endlich ein westliches Releasedatum erhalten. Anfang nächsten Jahres können wir die Digiwelt besuchen, uns mit neuen und mächtigen Digimon anfreunden und ein mysteriöses Geheimnis aufklären.

Digimon in der realen Welt

Digimon Story: Cyber Sleuth Hackers Memory ist der Nachfolger von Digimon Story: Cyber Sleuth und erzählt wieder eine spannende Geschichte. Digimon tauchen in der realen Welt auf und die Hudie Hackergruppe ist bereits an dem Fall dran. Yuuko Kamishiro schließt sich der Gruppierung an, um den Mord an ihrem Vater aufzuklären. Der Trailer zeigt wieder einige digitale Wesen, die sich euch anschließen und zu noch möchtigeren Kreaturen digitieren können. Digimon Story: Cyber Sleuth Hackers Memory erscheint bei uns am 19. Januar für die PS4 und die PS Vita.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment Europe via Youtube