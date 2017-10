Destiny 2 – Ab jetzt optimiert für PC weltweit erhältlich

Bungie und Activision veröffentlichen Destiny 2 heute erstmals weltweit auf PC. Das von Bungie entwickelte und gemeinsam mit Vicarious Visions für PC umgesetzte Destiny 2 wurde speziell für die neue Plattform optimiert und bietet ein natives PC-Erlebnis mit PC-spezifischen Spielelementen wie unterstützter 4K-Auflösung, einer unbegrenzten Framerate, kompletter Maus- und Tastatur-Unterstützung mit individueller Tastenbelegung, Textchat, anpassbarem Sichtfeld, einem detaillierten Einstellungsbildschirm für PC, Unterstützung von 21:9 und drei Monitoren sowie HDR. Destiny 2 für den PC ist auf Windows 7, Windows 8 und Windows 10 spielbar.

„Es war uns eine Ehre, bei der Entwicklung der allerersten PC-Version in der Destiny-Reihe so eng mit Bungie zusammenzuarbeiten, denn wir sind schon lange große Fans des Spiels”, so Jennifer Oneal, Studio Head bei Vicarious Visions. „Wir sind selbst PC-Spieler und so hat unser gesamtes Team viel Sorgfalt darauf verwendet, unserem neuen Publikum das zu geben, worauf es sich bei Destiny 2 für PC gefreut hat.”