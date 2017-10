Ubisoft veröffentlichte heute den Launch-Trailer zu Assassin’s Creed Origins, dem neuesten Ableger der weltbekannten Marke. Assassin’s Creed Origins erscheint weltweit am 27. Oktober 2017 für die Xbox One, sobald diese am 7. November 2017 veröffentlicht wird, für die PS4 und Windows PC.

Quelle. Ubisoft via Pressemeldung