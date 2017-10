WoW – Neues Buch „Before the Storm“ angekündigt

In zwei Wochen ist es soweit, dann wird auf der BlizzCon 2017 die nächste Erweiterung für World of Warcraft vorgestellt. Verständlich das es aktuell unglaublich viele Spekulationen und Leaks gibt, die auf das neue Addon bezogen sind. Doch bei gewissen Dingen hat sich für das Spiel Routine eingestellt, so auch bei den Büchern zum Ende einer Erweiterung. Denn Blizzard beauftragt einen Autor mit der Aufgabe, die Geschichtsstränge am Ende eines Addons mit denen der Nachfolgers zu verbinden. Die bereits bekannte Autorin Christie Golden hat vor einigen Wochen schon bekanntgegeben, dass sie nun bei Blizzard fest angestellt sei. Daher überrascht es nicht, dass sie mit dem schreiben des kommenden Buches beauftragt wurde. Nun ist dieses Buch, welches den Titel „Before the Storm“ trägt bereits bei Amazon gelistet.

Verrät Before the Storm das Thema der nächsten Erweiterung?

Before the Storm soll laut Amazon am 15. Mai 2018 erscheinen und gibt mit seinem Titel ganz klare Ausblicke auf die kommende Erweiterung. In der Amazon Beschreibung steht, dass nach den Ereignissen von „Schatten von Argus“ das Buch die Geschichte darüber erzählt, was die Champions der Allianz und der Horde nun erwartet, nachdem der Kampf gegen die brennende Legion endlich ein Ende gefunden hat. Man kann also wirklich nur den Titel als Hinweis einbeziehen und hier wird stark vermutet, dass sich die nächste Erweiterung mit dem Thema Meer beschäftigen könnte. Einige Fans vermuten auch schon ein genaueres Erscheinungsdatum der Erweiterung, indem man sich einfach das letzte Buch zu Illidan genauer anschaut. Denn dieses Buch erschien knappe 4 Monate vor der Veröffentlichung der Erweiterung Legion. Das würde bei Before the Storm also bedeutet, dass die Erweiterung irgendwann Anfang September 2018 erscheinen könnte.

Quelle: reddit