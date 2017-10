Wolfenstein 2: The New Colossus – Hardwareanforderungen und exklusive PC Features

Nicht mehr lange und Shooterfreunde dürfen sich wieder als B.J. Blaskowicz durch die Regimehorden ballern. Im Zuge der Veröffentlichung wurden jetzt die PC Anforderungen bekannt gegeben.

Minimalanforderungen:

CPU: Intel Core i7-3770/AMD FX-8350 oder höher

Grafikkarte: Nvidia GTX 770 4GB/AMD Radeon R9 290 4GB oder höher

Arbeitsspeicher: 8GB RAM

Betriebssystem: Windows 7, 8.1, oder 10 (64-Bit Version)

freier Speicherplatz: 55GB

Empholene Anforderungen:

CPU: Intel Core i7-4770/AMD FX-9370 oder besser

Grafikkarte: Nvidia GTX 1060 6GB/AMD Radeon RX 470 4GB oder höher

Arbeitsspeicher: 16GB RAM

Betriebssystem: Windows 7, 8.1, oder 10 64-Bit

freier Speicherplatz: 55GB

Exklusive PC Features

Darüber hinaus sind noch eine schnelle Internetverbindung und ein Steam Account vorrausgesetzt. Zu den PC Features zählen unter anderem die Grafikeinstellungen, mögliche 4K Auflösung, verschiedene Filter und höhere Framraten. Wolfenstein 2: The New Colossus erscheint am 27. Oktober 2017 für PC, PS4, Xbox One und kommendes Jahr auch für die Nintendo Switch.

Quelle: pcgamer.com