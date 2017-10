WoW – Neue Rassen in den Spieldaten entdeckt

Ian Bates, einigen WoW Spielern auch besser bekannt als „Red Shirt Guy“, schreibt in seinem aktuellen Bericht über die Entdeckung neuer Subraces in den Spieldateien von World of Warcraft für Patch 7.3. In dieser Liste sind alle bereits bekannten Rassen, darunter fallen sowohl Spielerrassen, als auch NPC´s die im Spiel zu finden sind. Zum Beispiel Tauren, Zwerge und NPC Völker wie Naga. Jetzt könnten einige meinen, bei den neuen Subraces, dabei handelt es sich um Abwandlungen von bestehenden Völkern, wird es sich gar nicht um neue Spieler-Rassen handeln, sondern um die Auflistung von NPC´s. Die neuen Rassen enthalten Parameter wie „CreateScreenFire“ und „SelectScreenFile“ – wohin gegen NPC´s immer die Parameter „0“ haben, dies lässt also vermuten dass es sich hierbei tatsächlich um neue Rassen handeln könnte.

In dem oberen Bild sind die vier neuen Rassen aufgelistet, diese findet ihr unten, wo bereits die Leerenelfen blau markiert sind, die beiden Hordeklassen findet ihr darüber und die lichtgeschmiedeten Draenei direkt unter den Leerenelfen. Bei den enddeckten Subraces handelt es sich umfolgende mögliche neue Rassen:

Horde:

Blutelfen – Nachtgeborene

Tauren – Hochberg-Tauren

Allianz:

Nachtelfen – Leerenelfen

Draenei – Lichtgeschmiedete Draenei

