Legacy of Kain – Naht die Wiedersauferstehung

Die Legacy of Kain Reihe von Crystal Dynamics ist seit Jahren in der Versenkung verschwunden. Sehr zum Leidwesen der Fangemeinde die immer auf eine Fortsetzung gewartet haben. Jetzt hat der Entwickler einige Tweets veröffentlicht die Hoffnung machen.

Nach dem letzten echten Teil der Reihe, Defiance, warteten Fans auf eine Fortsetzung von Kains Story. Leider bekamen wir lediglich ein schlechtes Multiplayergame und später eine gestoppte Version eines neuen Teils. Vor einigen Tagen hat Crystal Dynamics aber damit begonnen Tweets zu veröffentlichen, die von Fans als Teaser für eine mögliche Neuankündigung gewertet werden. Ob wirklich etwas mehr hinter den Tweets steckt bleibt abzuwarten.

„I am Raziel, first-born of His lieutenants. I stood with Kain and my brethren at the dawn of the empire.“ pic.twitter.com/bRTHhxIaAo

— CrystalD (@CrystalDynamics) 20. Oktober 2017