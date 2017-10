Call of Duty WWII – Arbeit an Spiel nach 3 Jahren abgeschlossen

Der Release von Call of Duty WWII rückt jeden Tag näher. Wie Glen Schofield von Sledgehammer Games nun über Twitter bekannt gab, soll die Entwicklung nach 3 Jahren arbeit endlich abgeschlossen sein.

Der Aufwand hinter den Kulissen

Die Entwicklung beinhaltete nicht nur die technische Entwicklung und die Kreativität dabei, sondern auch die vielen Recherchen und Schreibarbeiten. Sledghammer Games war es wichtig, möglichst geschichtsgetreue Informationen ins Spiel einzufügen, um die Spielerfahrung so Detailgetreu wie möglich zu machen. Ob das auch gelungen ist, erfahren wir in knapp zwei Wochen. Call of Duty WWII erscheint am 3. November 2017 für PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: Glen Schofield/Sledgehammer Games (via Twitter)