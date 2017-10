WoW Legion – Die Schlotternächte

Die World of Warcraft befindet sich grade mitten in den Schlotternächten. Neben den ganzen Verpflichtungen Azeroth vor Dämonen und fiesen Gegnern zu schützen, brauchen die Champions von Allianz und Horde ab und zu auch etwas Abwechslung. Darunter fallen zahlreiche Weltereignisse, wie eben die aktuellen laufenden Schlotternächte. So können sich die Champions mit Leckereien aus den vielen Süßigkeiten-Eimern der Gasthäuser Azeroths, aus den Schlotterbeuteln der Gastwirte, der in krude verpackten Geschenke, oder aus den Belohnungen von den Rettungsaktion der Dörfer den Bauch voll schlagen.

Neue Belohnungen für Süßes Saures

Neben gruseligen Leckerein gibt es während des Events natürlich noch viel mehr zu ergattern, so könnt ihr wie die Jahre zuvor dem Event-Boss Kopfloser Reiter entgegen treten und mit Glück die Zügel des Reiters erbeuten. Das Event wurde für niedrigere Stufen angepasst, allerdings bleibt die Droprate unverändert. Blizzard selbst bestätigte dass ihr das Reittier nur über die epischen Kisten erhalten könnt. Die Beute aus dem Event skalliertallerdings bis auf die maximale Gegenstandstufe von 880. Für Spielzeugsammler gibt es dieses Jahr etwas neues, so könnt ihr für je 150 „Süßes Saures“ ein zweiteiliges Pferdekostum kaufen. Das Kostüm unterteilt sich in den Kopf und den Rumpf, bzw das Hinterteil des Pferdes und ist bei Chub (Horde) oder Dorothea (Allianz) zu kaufen. Oder sammelt ihr lieberhaustiere? Kein Problem dieses mal gibt es ein kleines fliegendes Naxxramas Schiffchen, mit dem Namen Naxxy zu kaufen. Naxxy kostet euch ebenfalls 150 Süßes Saures. Als Highlight dürfte dieses mal das Edelkostüm Set Xavius sein, dieses kostet euch dann aber auch schon 200 Süßes Saures.

Holt euch die Belohnungen als den Vorjahren

Ihr könnt natürlich auch weiterhin die Dailys und Herausforderungen der letzten Jahre nachholen und euch zum Beispiel in Draenor die täglichen Quests abholen. Mit diesen habt ihr die Möglichkeit Spielzeuge wie die „Münze der vielen Gesichter“ oder den „Sack mit spektralen Spinnen“ zu erhalten. Für die Münze müsst ihr möglichst viele Mobs aus den täglichen Quests töten und mit etwas Glück lässt einer davon die Münze fallen.

Quelle: worldofwarcraft