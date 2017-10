The Elder Scrolls Online – Mehr Macht für eure Ausrüstung

Das nun schon 16. Update bringt den DLC mit dem Titel Clockwork City, dieser enthält eine neue Region und dort findet ihr das neue Crafting-System: die Transmutation. Mit diesem Crafting System könnt ihr eure Gegenstände so anpassen, dass sie ideal zu eurer Klasse passen. Genau genommen könnt ihr eure Waffen und eure Ausrüstung mit den Werten ausstattet, die ihr darauf wirklich braucht. So könnt ihr zum Beispiel eine Waffe die ihr grade erst erbeutet habt, die zu Beginn die Eigenschaft „Geladen“ hat, so ändern dass sie den Effekt „Erfüllt“ erhält. Das bedeutet die Zeit des ewigen Farmes nach der Waffe oder Ausrüstung mit den passenden Eigenschaften hat nun ein Ende. So schön sich diese Funktion auch anhört, sie unterliegtnatürlich auch entsprechenden Bedingungen:

Ihr braucht natürlich zunächst Zugang zu einem Transmutationssystem

Kenntnis der gewünschten Eigenschaft für den entsprechenden Gegenstand (ihr müsst diese analysiert haben)

Die benötigte Anzahl an Transmutationskristallen

Jetzt fragt ihr euch, wo es diese Kristalle gibt? Diese erhaltet ihr garantiert, wenn ihr folgenden Aufgaben erfüllt:

Tägliches erstes Zufallsverlies

Gelöbnisse der Unerschrockenen

Wöchentliche Prüfungsquests

Ranglisten für Arena, Prüfung und Schlachtfelder

Abschlussbelohnungen für Allianzkriegkampagnen

Eure erste Belohnung am Tag bei Gerechter Lohn!

Mahlstrom-Arena (nur im Veteranenmodus)

Drachenstern-Arena (nur im Veteranenmodus)

Desweiteren gibt es zahlreiche Aufgaben, wo eine bestimmte Chance besteht die Kristalle zu erhalten. Darunter fällt zum Beispiel die zufällige Gruppensuchen nach der ersten am Tag, oder nach dem letzten Boss in einem Verließ. Habt ihr ausreichend Kristalle gesammelt, beachtet dass ihr die Transmutationsbank nur in der freien Welt in der Messingfestung im Clockwork-City-DLC findet. Oder ihr stellt in eurer eigenen Wohnung eine Werkbank zur Transmutation auf, alternativ könnt ihr natürlich als Gast bei anderen Spielern die Werkbank nutzen – soweit diese eine in ihrer Wohnung haben. Der wichtigste Aspekt den ihr beim Transmutieren von Gegenständen beachten müsst, ist dass die Items nach der Änderung nicht mehr handelbar sind.

Der DLC Clockwork City erscheint am 23. Oktober auf PC/Mac und ab 7. November auf PlayStation 4 und Xbox One.

Quelle: elderscrollsonline