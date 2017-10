Real Farm – Launchtrailer zur Bauernhof-Simulation

Egal ob es Titel sind wie der klassische Landwirtschafts-Simulator oder das im kommenden Jahr erscheinende Pure Farming: Das Geschäft mit dem Bauenhof boomt wie noch nie. Nun möchte sich auch Real Farm in die Riege der Simulatoren begeben und hat zum passenden Release einen Launch-Trailer veröffentlicht. Das Spiel ist ab jetzt digital sowie als Retail-Version für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Versionen für die PlayStation 4 Pro, Xbox One X und Nintendo Switch sollen noch folgen.

Quelle: SOEDESCO (via Youtube)