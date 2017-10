Destiny 2 – Season 2 bringt ein neues Event und weitere Upgrades

Aktuell befinden sich die Spieler von Destiny 2 noch, wie soll es auch anders sein in Season 1. Diese hat irgendwann natürlich ein Ende und darauf folgt dann Season 2 und was genau diese mit sich bringt, hat Bungies Community-Manager DeeJ nun auf der TwitchCon verraten.

Community-Manager DeeJ sprach mit zwei Entwicklern über die Seasons in Destiny 2 und was die Spieler zukünftig alles erwarten wird. Bei Destiny gibt es unter anderen Live-Teams, diese sind zum Beispiel für die zeitlimitierten Events wie die Fraktions-Rallye zuständig. Was ist dabei ihre Aufgabe? Ganz einfach, das Team soll die Spieler am Ball halten und immer neue Events entwickeln um für Abwechslung im Spiel zu sorgen. Aktuell sind für das erste Destiny Jahr vier Seasons geplant, diese sollen immer große Neuerung ins Spiel einführen. Für die laufende Season sind noch mindesten ein Eisenbanner und eine Fraktions-Rallye geplant, daraufhin dürfte dann Season zwei folgen. Hierfür gibt es allerdings noch kein offiziellen Starttermin. Bekannt ist bisher für Season 2 dass es unter anderem das Winter-Event: “The Dawning” geben wird, schaut man sich das vergangene Event auf Destiny an, dürfte dieses neue Exotics, die SRL, ein Urkundenbuch und das Strike-Scoring mit sich bringen. Zusätzlich gab Bungie bekannt, dass es Ice Hockey geben wird und dass die Spieler mit Schneebällen herumwerfen können. Das Ice Hockey dürfte ähnlich der Fußball-Mini-Spiele sein und die Schneebälle sind für den Open-World Bereich gedacht. Sobald ihr einen Gegner mit einem Schneeball erwischt, erleidet dieser Schaden.

Vor allem aber soll es mit dem Update wieder mehr im Endgame Bereich zu tun geben. Bisher klagen viele Spieler darüber, dass am Ende einfach nichts mehr zu tun sei. Daher wird es mit Season 2 einen Reset beim Clan-Fortschritt geben, dass heißt ihr startet alle wieder bei Null. Die Season Updates sollen als eine Art Eckpfeiler des Spiels betrachtet werden, mit ihnen wird es immer wieder zahlreiche Neuerungen, Updates und Balance-Anpassungen geben. Bei den Balance Anpassungen geht es nicht nur um die Änderung der Waffenbalance, auch die Waffen selbst bekommen je Season ein Update. So erhalten die Waffen unter anderem ganz neue Perks und so wird das Sortiment an Waffen von Season zu Season immer größer.

Zusätzlich gibt es Updates für die Glanz-Engramme, diese erhalten unter anderem neue Emotes und neue Schiffe. Das besondere dabei ist, dass diese Updates Seasonspezifisch sind und somit in der nächsten Season nicht mehr zu erhalten sind. Ein weiteres Update dürften die “Clarion Calls” sein, dabei handelt es sich um zeitlich begrenzte Global-Events, welche euch zusätzliche XP-Boni einbringen.

