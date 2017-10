The Inner World: Der letzte Windmönch – Ab sofort im Handel als Retailversion

Mit großer Freude und Stolz geben Headup Games und Studio Fizbin die heutige Veröffentlichung von The Inner World – Der letzte Windmönch bekannt. Der Nachfolger des mehrfach preisgekrönten Adventures The Inner World ist für den PC, Mac und Linux, die PlayStation 4 und Xbox One erhältlich; jeweils digital oder als physische Handelsbox.

Während Käufer der Box für Xbox One neben Der letzte Windmönch auch das Originalspiel The Inner World erhalten, bietet die Collector’s Edition für PC, Mac & Linux eine DRM-freie Version des Spiels auf Disk, einen zusätzlichen Steam-Key und niedliche Sticker mit Charakteren des Spiels.

Quelle: Headup Games via Pressemeldung