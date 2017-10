Resident Evil Revelations: Switch-Version erhält exklusive Mini-Spiele

Nintendo Switch-Besitzer können sich so langsam an immer mehr Spielen für ihre neue Konsole erfreuen. Dazu gehören auch bald Resident Evil Revelations 1 und 2. Doch für Switch-Gamer gibt es ein kleines Schmankerl.

Resident Evil Retro

Der Switch-Portierungen der beiden Gruselspiele liegen auch zwei Retro-Spiele im Resident Evil-Universum bei, welche sehr stark an altbekannte Retro-Klassiker angelehnt sind. Ghouls ’n Homunculi ist eine abgeänderte Version von Ghost ’n Goblins und Ghost Ship Panic erinnert stark an die ersten Light Gun Shooter. Innerhalb eines Countdowns laufen verschiedene Zombies vom oberen zum unteren Bildschirmrand. Diese müssen abgeschossen werden um Punkte zu erzielen. Des Weiteren können die Punkte, welche bei den Mini-Games verdient werden, welche im Raid-Modus zum Kaufen verschiedener Upgrades und Waffen genutzt werden können. Resident Evil Revelations 1 und 2 erscheinen am 28. November 2017 für Nintendo Switch.