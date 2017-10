Pokémon – UltraSonne und UltraMond wohl die letzten 3DS-Titel

Die Pokémon-Reihe ist seit jeher eine Handheld-Reihe. Alle Spiele der Hauptserie sind auf Nintendo’s portablen Konsolen erschienen, doch auf der diesjährigen E3 wurde angekündigt, dass bereits an einem vollwertigen Pokémon RPG für die Switch gearbeitet wird. Nun bestätigte Entwickler Game Freak in einem Interview mit IGN, dass UltraSonne und UltraMond in der Tat die letzten Pokémon-Spiele für den 3DS seinw erden.

Ist die Switch die Zukunft für Pokémon?

Genauer gesagt gab Game Freak-Chef Shigeru Ohmori das Interview. Jeder für den 3DS entwickelte Titel sei bis an die Grenzen der Möglichkeit gegangen.

„Als wir Pokémon X und Y gemacht haben, haben wir versucht, das 3DS-System an sein absolutes Limit zu pushen. Doch als Sonne und Mond erschienen, haben wir das System komplett umdesigned und den 3DS so noch mehr ausgereizt haben, als wir es jemals für möglich gehalten haben.“ so Ohmori. „Mit UltraSonne und UltraMond haben wir versucht, wirklich bis an die Grenzen des Systems und darüber hinaus zu gehen und wir denken, dass das Maximum erreicht wurde. Also behandeln wir UltraSonne und UltraMond als Höhepunkt unserer 3DS-Arbeit.“

Es wird also vermutlich Zeit, sich von den den Handheld-Pokémon-Spielen zu verabschieden. Es wurde bereits bestätigt, dass das 80-köpfige UltraSonne und UltraMond Entwicklerteam nur halb so groß ist wie das Team von Sonne und Mond. Es ist also anzunehmen, dass der Rest bereits an dem Switch-RPG arbeitet.

Quelle: IGN