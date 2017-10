Nights of Azure 2: Bride of the New Moon – Neuer Trailer zur Welt

Koei Tecmo hat einen neuen Trailer zum Japano-Rollenspiel Nights of Azure 2: Bride of the New Moon veröffentlicht. Der Trailer zeigt einige Schauplätze aus dem Spiel, die ziemlich düster und beklemmend wirken. Der Titel wird am 27. Oktober 2017 für PS4, PC und Switch in Europa erscheinen.

Auf ihrer gefährlichen Suche werden Aluche und Ruenheid von einzigartigen Verbündeten unterstützt, darunter der mysteriöse New Curian-Arzt Camilla Alucard, Aluches Vorbild und Ex-Curian Knight, Muveil Folin Lou, ein Halbdämon-Attentäter, Veruschka und der mächtige Nachtlord, Arnice. Mit diesen „Lilien“ kämpft die Saat der untypischen Freundschaften, die in unzerbrechliche Bindungen aufblühen und eindrucksvolle Fähigkeiten für alle Charaktere erwecken.

Werdet siegreich mit euren Verbündeten

In Nights of Azure 2: Die Braut des neuen Mondes werden die Spieler auf bösartige Monster treffen und sich auf ihre engen Verbindungen mit ihren Gefährten verlassen müssen, um siegreich zu werden. Die Kampftruppe wird immer von Aluche, dem Spielercharakter, einem NPC ihrer Wahl und bis zu zwei Servans zusammengesetzt. Jedes Teammitglied kann eine einzigartige Auswahl an Fähigkeiten zur Verfügung stellen, die von verschiedenen Kampfstilen und Waffen bis hin zu der wunderschönen Lily Burst reichen, eine Kraft, die die außergewöhnlichen Fähigkeiten von Aluche und ihrem humanoiden Begleiter zu einem verheerenden Schlag kombiniert.

Quelle: KOEI TECMO EUROPE LTD. (via Youtube)