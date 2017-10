H1Z1 – Mit neuem Namen geht es auf der TwitchCon um $500.000 Preisgeld

Das meistgesehene Event der TwitchCon seit deren Einführung 2015 H1Z1 Invitational kehrt größer denn je zurück – mit einem Preisgeld in Höhe von $500.000 und drei actionlastigen Turnieren. Zur Feier eines der größten Showdowns des Competitive Gamings hat Daybreak H1Z1 einen komplett neuen Look verpasst. So wird das Menü vereinfacht und das Spiel zukünftig einfach als H1Z1 bezeichnet.

Mit H1Z1 Invitational 500.000 Dollar Preisgeld gewinnen

Das H1Z1 Invitational, das Vorzeige-eSports-Event der TwitchCon, bietet ein Preisgeld in Höhe von $500.000, verteilt auf drei Turniere mit je 75 Wettbewerbern:

● All-Stars Tournament ($200.000 Preisgeld): In drei Runden messen sich einige der mitreißendsten Streamer, Content Creator und Persönlichkeiten aus aller Welt, darunter summit1g, MrGrimmmz, Dr DisRespect, Nadeshot, FemSteph, SeaNanners und viele mehr. Für Deutschland nimmt der bekannte Streamer TrilluXe am Turnier teil.

● Legends Tournament ($250.000 Preisgeld): Hier treten einige der besten H1Z1-Spieler der Welt gegeneinander an, darunter die Vorjahressieger inboxes and radek und deren unnachgiebige Rivalen wie LyndonFPS, Flamehopper und Stormen.

● Challengers Invitational ($50.000 Preisgeld): Eine Serie von sieben Qualifying Matches, ganz nach dem Motto „wer zuerst kommt, mahlt zuerst”, gipfeln in einem fesselnden Finale der Top Ten-Spieler jedes Matches. Außerdem nehmen die Gewinner des Road to TwitchCon-Wettbewerbs der gamescom, PAX West und Tokyo Game Show teil, sowie die Sieger des #ChallengeAccepted-Wettbewerbs.

Wann findet es statt?:

● Freitag, 20. Oktober – Challenger Qualifiers um 1 p.m. PT / 22:00 Uhr CEST

● Samstag, 21. Oktober — All-Stars umd 2 p.m. PT / 23:00 Uhr CEST

● Sonntag, 22. Oktober — Legends um 11:30 a.m. PT / 20:30 Uhr CEST

● Sonntag, 22. Oktober — Challenger Finals um 3:00 p.m. PT / 00:00 CEST

Quelle: Daybreak Games via Pressemeldung