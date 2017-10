Gewinnspiel – Wir verlosen 3x Fire Emblem Warriors (Switch oder 3DS) plus sechs amiibos

In „Fire Emblem Warriors“ für Nintendo Switch triffst du als Marth, Xander, Corrin und andere Favoriten aus Fire Emblem auf ganze Horden von Soldaten und gefährlichen Monstern! In der Rolle berühmter wie neuer „Fire Emblem“-Charaktere kannst du bombastische Techniken im Stil von „Dynasty Warriors“ ausführen und auf dem Schlachtfeld strategische Befehle anordnen, während du Horden von Gegnern mit eindrucksvollen Angriffen abwehrst.

Wir verlosen zusammen mit Nintendo drei Exemplare von Fire Emblem Warriors (für die Nintendo Switch oder 3DS) plus sechs amiibos.

Was gibt es zu gewinnen?

Gewinner 01 – 03: Fire Emblem Warriors (du entscheidest ob für die Nintendo Switch oder den 3DS) plus zwei Fire Emblem amiibos

Was muss ich tun?

1.) Du bist Fan unserer Facebook-Seite, folgst uns auf Twitter und Instagram

2.) Mache ein Bild von deiner amiibo-Sammlung. Diese stellst du als Armee auf, als würden sie in die Schlacht ziehen und stellst dessen Anführer in die erste Reihe. Dieses Foto schickst du uns dann einfach per E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de). Bitte mit dem Betreff: Fire Emblem Warriors Gewinnspiel

Die Teilnahmebedingungen:

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 05. November 2017. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo für die Bereitstellung der Preise.