Games Charts – Horror hält Einzug auf Platz 3

Die offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, präsentieren sich pünktlich zu Halloween von ihrer bitterbösen Seite: Nicht nur fiese Orks und Nazgûl, sondern auch zahllose Untote, Geister und Serienmörder bevölkern die Hitlisten. Auf PS4 landet das „Herr der Ringe“-Epos „Mittelerde: Schatten des Krieges“ dank Standard- und Gold Edition auf den Positionen zwei und vier. Der Grusel-Schocker „The Evil Within 2“ startet an dritter Stelle, das Slasher-Spiel „Friday the 13th“ auf Platz zehn. Einzig der erneute Spitzenreiter „FIFA 18“ sowie der Wrestling-Spaß „WWE 2K18 – Deluxe Edition“ (neu auf fünf) können sich dem blanken Horror erwehren.

Xbox One-Spieler befördern die verschiedenen Versionen von „Mittelerde: Schatten des Krieges“ an die zweite bzw. fünfte Stelle. „The Evil Within 2“ verbreitet auf Rang vier Angst und Schrecken. „FIFA 18“ bleibt auch hier unbesiegt, ebenso wie auf PS3 und Xbox 360, wo „Call of Duty: Black Ops 2“ bzw. „Minecraft“ den Vizesieg einheimsen. Mit seinem nervenaufreibenden Setting in einem düsteren Schloss reiht sich „Grim Tales: Der Erbe“ nahtlos in die Reihe an Gruselspielen ein. Das Wimmelbild-Abenteuer erobert hinter „The Evil Within 2“ (vier) den fünften Platz im PC Games-Ranking. Gold und Silber gehen abermals an „Die Sims 4“ sowie den „Landwirtschafts-Simulator 17“.

Auf Nintendo 3DS sorgt „Luigi‘s Mansion 2 Selects” (neu auf sechs) mit seinen Quälgeistern und Spukhäusern für Gänsehaut. Noch erfolgreicher sind „Story of Seasons: Trio of Towns” und „Super Mario 3D Land Selects“, die an erster bzw. fünfter Stelle debütieren. Höchster Nintendo-Switch-Neuzugang ist das Shoot-‚em-up „Sine Mora EX“ auf Rang sieben. Weiter oben stößt „Mario Kart 8 Deluxe“ den Vorwochen-Champion „FIFA 18“ (jetzt auf zwei) vom Thron. Auf Nintendo Wii steigt weiterhin die „Mario Party 9 Selects“; dahinter verbessert sich „Mario Kart Wii Selects“ von drei auf zwei.

Quelle: GfK Entertainment via Pressemeldung