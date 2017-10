Life is Strange: Before the Storm – Episode 2 ist heute gestartet

Ab heute ist die zweite Episode zu Life is Strange: Before the Storm Brave New World auf Xbox One, PlayStation 4 und PC (Steam) erhältlich. Besitzer einer PlayStation Pro können das Spiel jetzt auch in 4K bewundern.

Life is Strange: Before the Storm Episode 2 ist live

Episode 2: Brave New World zeigt neue Charaktere und führt Spieler, neben bekannten Schauplätzen aus dem ersten Spiel, auch in ganz neue Umgebungen. Während die Familienidylle von Chloe und Rachel weiter zerbröckelt, blüht ihre Freundschaft auf. Die beiden sprechen darüber, gemeinsam abzuhauen und alles hinter sich zu lassen. Doch bevor sie sich auf den Weg machen, will Chloe noch etwas für Frank Bowers erledigen. Dadurch bringt sie sich in Gefahr und entdeckt die hässlichere Seite ihrer Heimatstadt Arcadia Bay…

„PC-Spieler konnten das Spiel schon seit der Veröffentlichung von Episode 1 in 4K genießen, und wir freuen uns mitteilen zu können, dass nun auch Besitzer der PlayStation Pro alle Episoden dank eines „hochauflösenden“ Modus in 4K spielen können“, erklärte Jeff Litchford, Vizepräsident von Deck Nine Games. „Neben der Unterstützung für die PS4 Pro werden auch Xbox One X-Spieler später im Jahr in den Genuss von 4K kommen.“

Quelle: Square Enix via Pressemeldung