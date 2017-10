Destiny 2 – PC Preload ab heute verfügbar

Es ist fast soweit und PC Spieler können ihr Destiny 2 Abenteuer starten. Via Battle.net ist jetzt der Preload gestartet worden. Wer will kann also schon einmal den Download starten um für den nahenden Release bereit zu sein.

Destiny 2 PC Preload ist gestartet

Da der PC Release nicht mehr fern ist, wurde durch Blizzard jetzt Bungies MMO Shooter zum Preload freigegeben. Der Download umfasst dabei 36GB und wird am Ende ganze 70GB auf eurer Festplatte belegen. Ab dem 24. Oktober wird die PC Version dann freigeschaltet und es kann losgehen. Wer einen guten PC besitzt kann das Spiel in 4K und mit unbegrenzter Framerate erleben.

