Summon Night 6 Lost Borders – Baldiger Europa Release

Gaijinworks hat lange Zeit daran gearbeitet Summon Night 6 Lost Borders auf den Markt zu bringen. Der Titel sollte in Amerika ursprünglich bereits Anfang des Jahres erscheinen. Jetzt gibt es neue Informationen zum Release.

Via Twitter gab Entwickler Gaijinworks bekannt, dass der sechste Teil der Reihe noch in diesem Monat in Nordamerika für PS4 und Playstation Vita erscheinen soll. Darüber hinaus gab es die Bestätigung, dass der Europa Release ebenfalls bald folgen soll, auch wenn noch kein festes Datum genannt wurde. Sollte der neue Teil gut bei den Fans ankommen, könnte sogar Summon Night 5 einen Re-Release bekommen.

Summon Night 6 for PS4 and PSVita is launching in North America on 10/31 both physical and PSN release! EU to follow shortly. pic.twitter.com/StTqT8BqPT

— GAIJINWORKS (@gaijinworks) 17. Oktober 2017