Dragon Ball FighterZ – Ginyu und Nappa als neue Kämpfer enthüllt

Die letzte Kämpferankündigung für Dragon Ball FighterZ ist schon eine Weile her. Um genauer zu sein wurden Yamchu und Tenshinhan vor einem Monat auf der Tokyo Game Show vorgestellt. Nun enthüllt das japanische V-Jump Magazin zwei neue Kämpfer, die auf den ersten Blick nicht sonderlich nennenswert erscheinen, jedoch so ihre eigenen Tricks in der Hinterhand haben.

Tauscht mit eurem Gegner

Da wäre zunächst einmal Nappa, welcher besonders durch die Abridged Series von TeamFourStar zu einem Internetmeme wurde. In Dragon Ball FighterZ kämpft er nicht alleine, sondern ruft Saibamen, die kleinen, grünen, explodierenden Monster zur Hilfe. Seine Level 3 Superattacke ist die Break Cannon. Der zweite neue Kämpfer ist da schon eher interessanter. Es ist Ginyu, Anführer von Freezer’s Spezialeinheit, der Ginyu-Force. Auch er ruft Mitstreiter an seine Seite, natürlich seine Untergebenen wie zum Beispiel Rikuum. Seine Level 3 Fähigkeit dürfte das Kampfgeschehen von Dragon Ball FighterZ ein wenig aufmischen, denn er kann seinen Körper mit dem seines Gegners tauschen. Wenn euer Ginyu also wenig KP übrig hat, euer Gegner allerdings volle KP, könnt ihr mit ihm Plätze tauschen und euch so den Vorteil im Kampf sichern. Ein japanisches Releasedatum für Dragon Ball FighterZ gibt es auch im V-Jump, es ist der 01. Februar 2018. Wir dürfen also mit einem ähnlichen, wenn nicht sogar dem gleichen Datum rechnen.

