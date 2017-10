Wolfenstein II The New Colossus – Launch Trailer zum Start

Neben The Evil Within 2 geht auch Wolfenstein II The New Colossus bald an den Start. Kurz vor dem Launch des Shooters hat Bethesda jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht.

Wolfenstein II The New Colossus feuert bald aus allen Rohren

Der neue Launch Trailer gibt euch dabei noch einmal einen Vorgeschmack auf die Story sowie das Gameplay. Blazkowicz wird in seinem nächsten Action Shooter das von den Nazis besetzte Amerika befreien müssen. Nicht zuletzt um seiner eigenen Familie ein sicheres Zuhause bieten zu können. Ab dem 27. Oktober ist der Titel dann für PS4, Xbox One und PC im Handel erhältlich.

Quelle: Bethesda (via Youtube)