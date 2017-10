The Witcher – Komplette Reihe stark reduziert

Die The Witcher-Reihe von CD Project RED feiert in diesem Monat ihr 10-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass gibt es jetzt im Store von Humble Bundle alle drei Teile der Reihe zu extrem reduzierten Preisen zu kaufen. Wenn ihr also die Abenteuer von Geralt von Riva bisher verpasst habt, ist jetzt die perfekte Gelegenheit, dies nachzuholen.

Bis zu 85% günstiger

Die Preisreduzierungen, mit denen die The Witcher-Titel versehen wurden, sind wirklich hoch. Mit bis zu 85% Rabatt könnt ihr beim Sale rechnen. So kostet The Witcher 1 gerade mal 1,19€, der zweite 2,99€. Der dritte Teil, welcher nicht mal so lange her ist, kostet schlappe 19,99€ und es ist sogar die Game of the Year-Edition, welche alle zusätzlichen Inhalte mit einbezieht. Das Angebot endet am 23. Oktober.

Quelle: Humble Bundle