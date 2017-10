Team Fortress 2 – Neues Update „Jungle Inferno“ kommt

Valves Free-2-Play Shooter Team Fortress 2 feierte erst vor kurzem 10-jähriges Jubiläum, jetzt bekommt er ein großes Updatepaket spendiert. In Jungle Inferno geht es in eine Art Jurassic Park, nur nicht mit Dinosauriern, sondern mit Yetis.

Viele neue Maps

Zunächst einmal bietet euch das neue Update eine neue offizielle Map namens Mercenery Park. Der verlassene Yeti-Park ist eine Drei-Kontrollpunkte-Karte mitten im Dschungel- Zusätzlich gibt es fünf von Fans erstellte Karten: Banana Bay (Payload Rennen), Brazil (King of the Hill), Enclosure (Payload), Lazarus (King of the Hill) und Mossrock (Angriff/Verteidigung). Zu guter letzt bekommen eure Charaktere noch Yeti-Emotes spendiert. Jungle Inferno soll im Laufe dieser Woche in Team Fortress 2 integriert werden.

Quelle: Polygon