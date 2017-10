South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe – Ab sofort erhältlich

Ubisoft und South Park Digital Studios veröffentlichen heute South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe. Die Macher von South Park, Trey Parker und Matt Stone, und Ubisoft San Francisco nehmen die Spieler mit auf die Reise nach South Park, an dessen Horizont sich ein neues Unheil zusammenbraut.

South Park in Gefahr

Aufgrund steigender Kriminalität in South Park sind die Straßen so gefährlich wie nie. Die Stadt braucht neue Helden! Eric Cartman ergreift die Gelegenheit, die Stadt zu retten und erschafft die beste Superheldengruppe, die es jemals gab: Die Coon & Friends mit ihm als ihrem Anführer, dem Coon. Die Spieler schlüpfen wieder in die Rolle des „Neuen“, werden Mitglied von Coon & Friends und kämpfen für Ruhm und ihren Platz neben den anderen Kindern. Ein neues, dynamisches Kampfsystem macht Zeit und Raum auf dem Schlachtfeld manipulierbar. Das überarbeitete Loot- und Crafting-System verleiht den Spielern die Freiheit, ihre eigene ungeheuerliche Ausrüstung für die Schlacht anzufertigen.

Quelle: Ubisoft via Pressemeldung