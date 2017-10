Rogue Trooper Redux – Ab sofort für Konsolen und PC erhältlich

In Rogue Trooper Redux kehrt Rogue zurück, der Held der Comic-Reihe 2000 AD und letzter Überlebender der Genetic Infantrymen. Einzig für den Krieg erschaffen und von seinen Befehlshabern verraten, verfolgt Rogue grimmige Rachepläne in diesem taktischen Shooter, der in diesem Bereich als Pionier und als Meilenstein für Comic-Buch-Adoptionen gilt. Rogue Trooper Redux optimiert das Original mit HD-Grafik, neu gestalteten Assets, neuen Spezialeffekten sowie dynamischen Lichteffekten, moderner Steuerung, zusätzlichen Schwierigkeitsgraden, einem verbesserten Deckungssystem und vielem mehr.

„Wir waren schon immer sehr stolz auf das original Rogue Trooper”, meint Jason Kingsley, CEO und Mitgründer von Rebellion. „Es ist für uns etwas ganz Besonderes, das Spiel mithilfe unserer Freunde bei TickTock Games zurückzubringen. Das Remaster zeigt erneut, was für ein bedeutender Titel das für Rebellion war und ist. Hier erkennt man die Wurzeln von taktischem Shooter-Gameplay, das sich über die Jahre zu unseren neueren Spielen wie Sniper Elite 4 und Battlezone weiterentwickelt hat. Ein wirklich faszinierender und spannender Shooter, der jetzt so aussieht, wie wir ihn uns immer vorgestellt haben.“

Das Remaster Rogue Trooper Redux steht ab sofort für PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch zur Verfügung.

