ROCCAT – Khan Pro ab jetzt erhältlich

Als weltweit erstes Gaming-Headset wurde das Khan Pro mit dem Hi-Res-Audio-Zertifikat ausgezeichnet, welches nur die allerbesten Audioprodukte auf dem Markt verliehen bekommen. Der glasklare Klang lässt den Spieler seinen Gegner hören, bevor er ihn sehen kann. Mit einem breiten Frequenzbereich von 20Hz bis 40kHz werden tiefe Bässe, reiche Mitten und brillante Höhen produziert und speziell für Gaming optimiert. Das ROCCAT Khan Pro macht jeden Spieler zum Sieger. Das Real-Voice-Mic des Khan Pro bietet die unverfälschteste Sprachübertragung, die ein Gaming- Headset jemals an den Start gebracht hat. Das Mikrofon des Khan Pro schafft es, niedrigste Frequenzen von gerademal 100Hz bis hin zu 10kHz aufzunehmen und stellt damit die Mitbewerber in den Schatten. Das erweiterte Spektrum verleiht der menschlichen Stimme einen bisher unerreichten natürlichen Klang und alle Kommandos kommen klar und deutlich an – perfekt für Teamspieler.