Resident Evil 7 – Not a Hero-DLC vorgestellt

Resident Evil war und ist immer noch die erfolgreichste Survival-Horror Reihe der Spielewelt. Seit dem 24. Januar 2017 können sich Gruselfans im siebten Teil der Serie austoben. Nun Hat Capcom einen Trailer veröffentlicht, der den kommenden DLC „Not a Hero“ anteasert.

Wiedersehen mit alten Bekannten

In der Erweiterung ist der Protagonist kein geringerer als Chris Redfield, welcher den meisten von euch ein Begriff sein sollte. Da das ehemalige STARS-Alpha und BSAA Mitglied schon viel Übung im Umgang mit Schusswaffen hat, verspricht der DLC etwas mehr Action, als das Grundspiel. Was natürlich nicht bedeutet, dass es weniger gruselig wird. Resident Evil 7: Not a Hero wird am 12. Dezember 2017 als kostenloser DLC in das Hauptspiel integriert. Ab dem Zeitpunkt wird auch eine Gold Edition von Resident Evil 7 veröffentlicht, die alle anderen DLCs enthält. Natürlich für PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: Capcom (via Youtube)