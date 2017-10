Mario + Rabbids Kingdom Battle – Neuer DLC veröffentlicht

Für den Crossover-Titel Mario + Rabbids Kingdom Battle, welcher in diesem Jahr für die Nintendo Switch erschienen ist, wurde nun ein neuer DLC veröffentlicht, der den Titel Ultraherausforderungspaket trägt. In diesem könnt ihr euch acht ultraschweren Herausforderungen stelle, die in jedem geheimen Level einer Welt zu finden sind. Zudem erwarten euch mit dem Paket fünf exklusive Koop-Karten. Um einen Überblick zu erhalten, was euch alles im neuen DLC erwartet, haben Ubisoft und Nintendo einen passenden Trailer veröffentlicht:

Der nächste DLC mit weiteren Story-Inhalten wurde bereits für den 16. Januar 2018 angekündigt. Falls ihr euch den DLC zulegen wollt, könnt ihr dies mit dem Season Pass tun, der zu einem Preis von 19,99 € erstanden werden kann.

Quelle: UbisoftDE | UbisoftTV (via Youtube)