Fire Emblem Warriors – Launch-Trailer zum nahenden Release

Bereits Hyrule Warriors, ein Crossover-Titel aus dem The Legend of Zelda Universum und dem Hack’n’Slay Elementen aus Dynasty Warriors, begeisterte viele Wii U und Nintendo 3DS Besitzer vor den Bildschirmen. Nun erscheint mit Fire Emblem Warriors die zweite Kooperation aus dem Hause Tecmo, die sich nur aus dem Verprügeln von Gegnermassen dreht. Zum nahenden Launch am 20. Oktober hat Nintendo einen passenden Trailer veröffentlicht, in welchem die wichtigsten Grundlagen erklärt und viele Charaktere gezeigt werden.

Kämpft, was das Zeug hält

So wie Hyrule Warriors erscheint auch Fire Emblem Warriors für zwei unterschiedliche Konsolen aus dem Hause Nintendo. Zum einen könnt ihr den Titel auf dem Nintendo 3DS erleben, zum anderen könnt ihr das Spiel auch für Nintendos aktuelle Heimkonsole, die Switch, erwerben. Neben vielen bekannten Charakteren aus dem Fire Emblem Universum erwarten euch auch altbekannte Schauplätze. Im Spiel tauchen zudem eigens für den Titel kreierte Charaktere auf, mit denen ihr euch durch die Gegnerhorden kämpfen könnt.

Quelle: Nintendo Deutschland (via Youtube)