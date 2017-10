Star Wars Battlefront II – PS4 Bundles enthüllt

Die Beta hat Star Wars Battlefront II ja erst hinter sich gebracht. Jetzt folgt Sony mit der Ankündigung eines passenden PS4 Pro Bundles. Die Special Edition Konsole kommt dabei natürlich mit einem speziellen Design.

Star Wars Battlefront II mit zwei Bundles

EA und Sony haben heute zwei PS4 Bundles zum neuen Star Wars Titel angekündigt. Das erste Paket kommt dabei mit einer normalen PS4 in der 1TB Variante sowie einem Controller und dem Spiel für 299€. Die PS4 Pro Version kommt in einer speziellen Version mit den Emblemen des Imperiums, der Rebellen und des Inferno Squads. Dazu gehört noch ein Custom Controller und der Deluxe Edition des Spiels. Dieses Bundle wird euch 450€ kosten. Das Besondere daran ist, dass dieses Bundle sogar drei Tage vor dem Release des Spiels erscheinen soll. Ihr könntet mit diesem Paket also drei Tage vor allen anderen spielen.

Quelle: PlayStation (via Youtube)