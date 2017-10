Pokémon GO – Dritte Generation kommt wohl zu Halloween

Nach dem Release der zweiten Generation in Pokémon GO war eine der großen Fragen der Fans: Wann kommt die dritte Gen? Dataminer wollen diese Frage nun endlich beantwortet haben, so behauptet es zumindest ein Post auf reddit. Demnach sollen schon an Halloween die Monster aus Rubin und Saphir in der App fangbar sein.

Viele neue Geisterpokémon

Das aktuellste Update, v0.79.2, beinhaltet einige Änderungen, die aber nicht sonderlich der Rede wert sind. Bugfixes hier, kleinere Interfaceverbesserungen dort. Das große Detail liegt aber noch im Quellcode von Pokémon GO versteckt. Viele Hinweise wie zum Beispiel der Name eines neuen Orden ( BADGE_POKEDEX_ENTRIES_GEN3 ) oder die Rufe von Pokémon aus der dritten Generation lassen fast keine Zweifel mehr zu: Die dritte Generation kommt sehr bald. Ebenfalls im Code ist ein Hinweis auf ein Halloween-Event. Dass die Taschenmonster aus der dritten Gen hier enthüllt werden, ist nicht so unwahrscheinlich, schließlich kamen in Rubin und Saphir eine Menge neue Geisterpokémon wie Zwirrlicht, Shuppet und Zobiris dazu. Eine offizielle Ankündigung seitens Pokémon GO steht noch aus.

Quelle: reddit