Overwatch – Blizzard verklagt Heroes of Warfare

Neider gibt es überall, daraus folgen natürlich oft auch Nachahmer und in diesem Fall geht es um die dreißte Overwatch Kopie „Heroes of Warfare“. Entwickler 4399 Network Co bediente sich nicht nur am Spielprinzip, sondern übernahm direkt auch zahlreiche Helden aus dem Spiel. Aber auch vor den Maps von Overwatch machten sie keinen halt und kopierten hier fleißig weiter. Einige der Maps sehen denen aus Overwatch zum verwechseln ähnlich.

Bei den Charakteren in Heros of Warfare, wurde zwar teilweise an der Optik geschraubt, aber vor allem die Fähigkeiten ähneln doch stark den „Vorbildern“ aus Overwatch. Ob nun Reinhardt oder auch Soldier 76, ihre Fähigkeiten und Spielabläufe finden sich in erstaunlich ähnlich sehenden Champions wieder. Das sieht auch Blizzard so und verklagt daher, zusammen mit dem chinesischem Partner NetEase die Entwickler von Heroes of Warfare. Dabei fordert Blizzard von 4399 Network Co. den Betrieb des Spiels unverzüglich einzustellen und Blizzard desweiteren eine Entschädigungen für Urheberrechtsverletzungen zu zahlen. Wie der Rechtsschreit am Ende ausgeht, bleibt daher noch abzuwarten.

