Just Dance 2018 – Kostenlose DEMO-Version steht zum Download bereit

In knapp zwei Wochen ist es so weit und Just Dance 2018 erscheint für alle bewegungsgesteuerten Videospielplattformen. Schon jetzt ihr mit der kostenfreien Demo die Möglichkeit, das Wohnzimmer in ein Tanzparkett zu verwandeln und vorab den Song 24K Magic von Bruno Mars auszuprobieren. Die Demoversion ist für PS4, Xbox One, Wii U und Nintendo Switch verfügbar.

Just Dance 2018 erscheint am 26. Oktober auf allen bewegungsgesteuerten Videospielplattformen, inklusive Nintendo Switch, Wii U, Wii, Xbox One, Xbox 360, PS4 und PS3.

Quelle: Ubisoft via Pressemeldung